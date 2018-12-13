Volkswagen Tiguan в ноябре занял второе место на рынке SUV в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование столичных рынков новых кроссоверов и внедорожников по итогам ноября 2018 года и определили самые популярные такие модели.

Объем московского рынка SUV в прошлом месяце составил 10,7 тыс. единиц, что на 19% больше, чем год назад. Лидером в этом сегменте по-прежнему остается Hyundai Creta, обладателями которого в ноябре стали 694 москвича (-5%). На вторую строчку рейтинга поднялся Volkswagen Tiguan с результатом в 634 экземпляра (+21%). В пятерку лидеров московского рынка кроссоверов и внедорожников за отчетный период также вошли: Nissan X-Trail (505 шт.; +23%), Nissan Qashqai (445 шт.; +41%) и Skoda Kodiaq (436 шт.; рост в 6,5 раза).

В Санкт-Петербурге объем рынка SUV в ноябре нынешнего года достиг 5,3 тыс. единиц (+14%). Как и в Москве, лидирует в этом сегменте петербургского рынка тоже Hyundai Creta (380 шт.; -22%). Второе место здесь так же принадлежит Volkswagen Tiguan (340 шт.; +25%). На третьей строчке расположился Mitsubishi Outlander (295 шт.; +27%), а замкнули пятерку лидеров рынка новых кроссоверов и внедорожников в Северной столице по итогам прошлого месяца Renault Kaptur (239 шт.; +14%) и Skoda Kodiaq (238 шт.; рост в 6,1 раза).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в обоих столичных городах Volkswagen Tiguan в сегменте SUV занял второе место, уступив лишь лидеру этого рынка – кроссоверу Hyundai Creta.