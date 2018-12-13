LADA XRAY получил новые ценники

Одна из флагманских моделей LADA – высокий хэтчбек XRAY – получил новые ценники в 8 комплектациях из 11, причем часть из них подорожала, а часть – подешевела. Такой вывод сделали специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Без изменений осталась новая базовая комплектация, которая в конце ноября поступила в продажу к дилерам. Таким образом, минимальная цена на LADA XRAY в комплектации Standard сохранилась на уровне 589,9 тыс. руб. Две следующие комплектации Classic и Classic/Air conditioner также имеют прежние ценники и доступны покупателям за 629,9 и 654,9 тыс. руб. соответственно.

Комплектация Comfort для разных версий силовых агрегатов подешевела на 3 тыс. руб., а комплектация Luxe/Prestige для автомобиля с двигателем 1,8 л (122 л.с.) – на 6 тыс. руб. С учетом этого, максимальная цена модели теперь составляет 822,9 тыс. руб.

Что касается оставшихся трех комплектаций, Luxe и Luxe/Prestige для мотора 1,6 л (106 л.с.), то они подорожали на 3 тыс. руб., и теперь LADA XRAY в таких комплектациях стоит от 743,9 до 772,9 тыс. руб. соответственно.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на LADA XRAY произошло в мае, и составило сумму 15 тыс. руб.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года дилеры АВТОВАЗа реализовали в России 31 702 автомобиля LADA XRAY, что на 7% выше результата годичной давности. По этому показателю модель входит в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.