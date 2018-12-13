Продажи китайских автомобилей в России упали впервые за 19 месяцев

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация новых автомобилей китайских марок в России по итогам ноября 2018 года составила 2 969 единиц, что на 8% меньше, чем год назад. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, падение их продаж произошло впервые за 19 месяцев.

Напомним, что последний раз реализация китайских машин в нашей стране показывала отрицательную динамику еще в апреле 2017 года, а на протяжении следующих 18 месяцев их продажи постоянно росли. Падение продаж автомобилей китайских марок в ноябре во многом связано с серьезной отрицательной динамикой, которую продемонстрировали марки-лидеры данного сегмента, а именно Lifan и Chery.

Так, Lifan, на долю которого в последний осенний месяц пришлось порядка 40% от общего объема продаж «китайцев», показал падение на 37% (до 1100 шт.), но все же сохранил за собой лидерство. А вот Chery с результатом в 303 проданных экземпляра и двукратным падением опустился сразу на пятое место, пропустив вперед себя Haval (460 шт.; рост в 2,3 раза), Geely (393 шт.; рост в 2,3 раза) и Zotye (381 шт.; рост в 4,3 раза).

Реализация автомобилей других китайских марок в ноябре 2018 года выглядит следующим образом: DFM (130 шт.; -14%), FAW (117 шт.; рост в 2,9 раза), Changan (30 шт.; -74%), Foton (25 шт.; -68%), Brilliance (15 шт.; -59%) и HTM (15 шт.; рост в 3,8 раза).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на падение в ноябре, реализация новых китайских автомобилей за 11 месяцев показывает рост. Так, за январь – ноябрь нынешнего года в нашей стране было продано 31,6 тыс. таких машин, что на 12% выше, чем за аналогичный период 2017 года.