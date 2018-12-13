В России выпущен 65-тысячный Ford Transit

Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 65-тысячный легкий коммерческий автомобиль Ford Transit с момента начала производства модели в России в апреле 2015 года. Юбилейным стал цельнометаллический фургон с длинной базой и средней крышей белого цвета, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Напомним, данная модификация со сниженной на 240 мм высотой кузова появилась в линейке Ford Transit в октябре текущего года и позволяет эксплуатировать автомобиль там, где важна повышенная вместимость кузова, но действуют ограничения по высоте для транспорта или его проезд затруднен конструктивными особенностями зданий. Фургон оснащен дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой МКП.

По итогам ноября Ford Transit подтвердил лидерство на российском рынке в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов, установив новый за последние 5 лет рекорд продаж – 1306 автомобилей, что на 15% превосходит результат годичной давности. В настоящее время автомобилям семейства Ford Transit принадлежит свыше 60% рынка LCV иностранных брендов в России.

Как отмечается, локализованное производство Ford Transit по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов, позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси с различными типами привода включая 4WD. В октябре этого года она пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также переднеприводным фургоном с увеличенной до 3500 кг максимальной разрешенной массой, усиленной подвеской и 16-дюймовыми колесами.

Кроме того, специально для нужд государственных и частных заказчиков была разработана линейка специальных версий (свыше 55), постоянно пополняемая новыми модификациями. Эти автомобили производятся в партнерстве с аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford. Сегодня фургоны и микроавтобусы Ford Transit используются по всей России для доставки почты и товаров, работают в службе скорой медицинской помощи, развозят детей по школам, осуществляют городские и междугородние перевозки и эффективно решают задачи малого и среднего бизнеса.