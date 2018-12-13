Ford поднял цены на кроссовер Kuga и седан Mondeo

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в декабре две модели Ford – седан Mondeo и кроссовер Kuga – подорожали в большинстве комплектаций. Отмечается, что у Kuga прибавка в цене составила 35 тыс. руб., а у Mondeo – 75 тыс. руб.

Теперь кроссовер Ford Kuga в самой доступной версии Trend с двигателем 2,5 л (150 л.с.) оценивается в 1 511 тыс. руб. Топовая комплектация Titanium Plus с двигателем 1,5 л (182 л.с.) обойдется покупателям в 2 139 тыс. руб. При этом все комплектации кроссовера оснащаются автоматической трансмиссией.

У седана Ford Mondeo повышение не затронуло две начальные комплектации – Ambiente и Trend – они по-прежнему доступны за 1 442 и 1 499 тыс. руб. соответственно. В этих базовых версиях автомобиль оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с., работающим в паре с АКП. Остальные комплектации получили новые ценники и предлагаются к продаже за сумму от 1 756 до 2 167 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре, и составило от 17 до 20 тыс. руб.

Отметим также, что за 11 месяцев текущего года российские дилеры Ford реализовали 47 488 автомобилей, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.