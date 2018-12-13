 АВТОСТАТ | Porsche отзывает в России более 300 кроссоверов Cayenne

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Porsche отзывает в России более 300 кроссоверов Cayenne

Porsche отзывает в России более 300 кроссоверов Cayen

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26.10.18

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Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 334 кроссоверов Porsche Cayenne, произведенных с августа по октябрь 2018 года (из них 186 автомобилей, реализованных с сентября по ноябрь 2018 года). Причиной отзыва являются установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации. Это может привести к тому, что при сильном фронтальном ударе необходимая функция удержания системы ремней безопасности не сможет сработать, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Порше Руссланд» проинформируют владельцев автомобилей Porsche Cayenne, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Porsche Cayenne будут заменены замки ремня безопасности заднего правого сиденья. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2018 года российские дилеры Porsche начали прием заказов на Porsche Cayenne третьего поколения, который поступил в продажу с мая текущего года. Базовая стоимость модели Porsche Cayenne составляет 4 млн 999 тыс. рублей, Cayenne S – 6 млн 521 тыс. рублей, Cayenne Turbo – 9 млн 800 тыс. рублей. Новое поколение Porsche Cayenne с усовершенствованным дизайном теперь впервые оснащается разноразмерными шинами и системой управления задними колесами. В дополнение к этим возможностям, типичным для спорткаров Porsche, ходовые качества автомобиля были улучшены благодаря системе активного полного привода, входящей в базовую комплектацию, а также системе Porsche 4D Chassis Control, трехкамерной пневмоподвеске и электронной системе подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки отзыв porsche porsche cayenne

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