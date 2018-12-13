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АВТОВАЗ открыл обновленный автосалон LADA в Перми

АВТОВАЗ открыл обновленный автосалон LADA в Перми

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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АВТОВАЗ открыл обновленный дилерский салон «Лада Центр Пермь», который построен по самым последним стандартам качества LADA и имеет современное оснащение для полного технического обслуживания автомобилей.

Как сообщает пресс-служба «Лада Центр Пермь», в большей степени обновление коснулось технологических моментов, нежели внешних. А именно, в сервисной зоне представлено современное оборудование, рекомендованное брендом LADA для технического и гарантийного обслуживания машин этой марки. Появилось и новое отдельное помещение – зона кузовного ремонта, включающая в себя покрасочный цех, станцию колеровки и зону антикора. Одномоментно СТО центра способно принять до 15 автомобилей, а склад сервисного центра увеличен в два раза и в наличии представлено до 18 тыс. наименований запчастей LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры

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