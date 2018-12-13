«Дервейс» уличили в неуплате налогов

В Черкесске следователи уличили автомобильную компанию "Дервейс" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 319 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ, сообщает "Российская газета".

По данным регионального управления СК России, подозреваемые умышленно с 2014 по 2016 годы предоставили ложные сведения - о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму более 319 млн рублей. В ходе выездной налоговой проверки установлено, что АК "Дервейс" имело связи с организациями фирмами-однодневками.

"Движение денежных средств по расчетным счетам носило "транзитный" характер, операции по счету сведены к поступлению денежных средств от одних организаций и перечислению на счета другим в течение нескольких дней, либо переведены на пополнение специального корпоративного счета с последующим снятием средств через банкомат", - сообщили в региональном управлении СК России. В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей и назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в начале 2018 года китайская компания Brilliance заявила, что прекращает отношения с заводом в Черкесске, где собирались кроссоверы V5, а также седаны H230 и H530. "Если в будущем мы будем собирать машины в России, то уже не на "Дервейс". Мы работали с этим заводом почти пять лет, но компания не смогла войти в число тех предприятий автопрома, которые получают поддержку государства. Поэтому сейчас мы рассматриваем вариант сотрудничества с другим российским заводом", - заявил исполнительный директор российского представительства Йон Цзин.

Неясные перспективы "Дервейса" на получение господдержки и постоянные проверки привели к тому, что ни Lifan, ни Chery также до сих пор не заключили с "Дервейсом" контракт на сборку в следующем году.