KIA Rio второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам ноября 2018 года составил около 10 тыс. единиц, что на 8% больше, чем год назад.

Самым популярной моделью на рынке Северной столицы второй месяц подряд становится KIA Rio. Так, в ноябре ее обладателями стали 520 местных жителей – на 56% больше, чем годом ранее. Далее в списке предпочтений петербуржцев следуют две модели Hyundai – седан Solaris (493 шт.; +14%) и кроссовер Creta (380 шт.; -25%). Также в пятерку лидеров попадают и две модели Volkswagen – седан Polo (379 шт.; -18%) и кроссовер Tiguan (340 шт.; +25%).

Кроме них, в ТОП-10 петербургского рынка новых легковых автомобилей по итогам ноября нынешнего года попали: LADA Vesta (319 шт.; +63%), Mitsubishi Outlander (295 шт.; +27%), Skoda Rapid (250 шт.; +13%), Renault Kaptur (239 шт.; +14%) и Skoda Kodiaq (238 шт.; рост в 6,1 раза).

Между тем, как ранее уже сообщали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером рынка Москвы в последний месяц осени стал седан Volkswagen Polo.