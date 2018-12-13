В Ульяновской области наладят выпуск компонентов для автомобилей Aurus

Концерн Joyson Safety Systems рассматривает возможность увеличения производственных мощностей на своем предприятии в Ульяновской области. Компания планирует инвестировать около 8 млн евро в производство в Ульяновске новых компонентов – магниевой основы рулевого колеса. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам прошедших переговоров с руководством Joyson Safety Systems.

«Кроме того, мы обсудили перспективы осуществления дополнительных вложений и участия в проекте по выпуску ключевых систем безопасности для автомобилей Aurus президентского кортежа. В следующем году на предприятии будут установлены новые производственные линии по производству систем безопасности для этой линейки автомобилей», – рассказал Сергей Морозов.

Напомним, с сентября 2013 года в Ульяновской области работает завод «Таката». На предприятии производят интегрированные системы безопасности для автомобилей (рулевые колеса, подушки и ремни безопасности). Объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей, создано свыше 300 рабочих мест для жителей региона. В 2018 году у компании сменился собственник, им стал международный концерн Joyson Safety Systems. С 2018 года предприятие в Ульяновске называется «Джойсон Сейфти Системс Рус».