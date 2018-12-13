 АВТОСТАТ | Volkswagen Group Rus запустила программу маркировки оригинальных товаров

Горячая новость

Продажи китайских автомобилей в России упали впервые за 19 месяцев
  • 13.12.18 - 15:57

    Продажи китайских автомобилей в России упали впервые за 19 месяцев
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Инфографика

Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?
  • 13.12.18

    Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
  • 20.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
Все видео

14.12.18 Прочитали 279 раз

Volkswagen Group Rus запустила программу маркировки оригинальных товаров

Volkswagen Group Rus запустила программу маркировки оригинальных товаров

Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

PDF, 299 стр.

29 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания Volkswagen Group Rus запустила программу маркировки оригинальных товаров для проверки их подлинности. С осени 2018 года на упаковках оригинальных товаров для технического обслуживания автомобиля, которые часто становятся объектом подделки, размещается специальный двухслойный стикер с символом программы проверки подлинности Tested.Genuine.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus, программа проверки подлинности Tested.Genuine распространяется на товары, предназначенные для сервисного обслуживания автомобилей марок Volkswagen – легковые автомобили, Audi, Skoda и Volkswagen Коммерческие автомобили. К товарам, которые часто становятся объектом подделки, относятся воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания и накаливания, моторные и трансмиссионные масла, тормозные и иные технические жидкости.

Стикер Tested.Genuine содержит в себе уникальный 15-значный код, необходимый для идентификации товаров в специальной системе. Компания Volkswagen Group Rus запустила мультибрендовый сайт www.testedgenuine.ru, на котором покупатели могут проверить подлинность приобретенного товара. Для этого необходимо однократно ввести уникальный код со стикера Tested.Genuine в специальное поле на странице сайта, после чего программа моментально проинформирует о подлинности товара. Также процедуру проверки уникального кода можно провести в мобильных приложениях Volkswagen Service и Audi Service с помощью считывания QR-кода камерой мобильного телефона или путем обращения на горячую линию проверки подлинности. Если приобретенный продукт не является оригинальным, пользователь может заполнить форму обратной связи и поделиться информацией о совершенной покупке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: оригинальные запчасти автомобильные компоненты volkswagen

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen Tiguan в ноябре занял второе место на рынке SUV в Москве и Санкт-Петербурге

сегодня, 13:02

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...