Компания Volkswagen Group Rus запустила программу маркировки оригинальных товаров для проверки их подлинности. С осени 2018 года на упаковках оригинальных товаров для технического обслуживания автомобиля, которые часто становятся объектом подделки, размещается специальный двухслойный стикер с символом программы проверки подлинности Tested.Genuine.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus, программа проверки подлинности Tested.Genuine распространяется на товары, предназначенные для сервисного обслуживания автомобилей марок Volkswagen – легковые автомобили, Audi, Skoda и Volkswagen Коммерческие автомобили. К товарам, которые часто становятся объектом подделки, относятся воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания и накаливания, моторные и трансмиссионные масла, тормозные и иные технические жидкости.

Стикер Tested.Genuine содержит в себе уникальный 15-значный код, необходимый для идентификации товаров в специальной системе. Компания Volkswagen Group Rus запустила мультибрендовый сайт www.testedgenuine.ru, на котором покупатели могут проверить подлинность приобретенного товара. Для этого необходимо однократно ввести уникальный код со стикера Tested.Genuine в специальное поле на странице сайта, после чего программа моментально проинформирует о подлинности товара. Также процедуру проверки уникального кода можно провести в мобильных приложениях Volkswagen Service и Audi Service с помощью считывания QR-кода камерой мобильного телефона или путем обращения на горячую линию проверки подлинности. Если приобретенный продукт не является оригинальным, пользователь может заполнить форму обратной связи и поделиться информацией о совершенной покупке.