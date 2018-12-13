Минивэн Mercedes-Benz Citan прибавил в цене от 82 до 110 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в декабре пассажирская версия Mercedes-Benz Citan подорожала на 82 – 110 тыс. руб. в трех комплектациях из четырех имеющихся.

Самый доступный вариант минивэна Mercedes-Benz Citan с бензиновым двигателем 1,2 л (114 л.с.) теперь оценивается в 1 785,5 тыс. руб., что на 103,5 тыс. руб. выше предыдущей цены. Дизельные версии с моторами 1,5 л (мощностью 90 или 110 л.с.) обойдутся покупателям в 1 807,6 и 1 847,8 тыс. руб. соответственно. Прибавка в цене здесь составила 110 и 82,8 тыс. руб. Наконец, топовая комплектация с дизельным двигателем 1,5 л (110 л.с.) осталась без изменений и по-прежнему предлагается к продаже за 1 874,6 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам 11 месяцев текущего года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 5 770 коммерческих автомобилей, что на 1% больше, чем в январе – ноябре 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.