 АВТОСТАТ | МВД взяло паузу в процессе изменений Правил дорожного движения

Горячая новость

KIA Rio второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга
  • 13.12.18 - 12:34

    KIA Rio второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Инфографика

Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?
  • 13.12.18

    Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Андрей Чурсин (Ассоциация Европейского Бизнеса, «Скания Сервис»)
  • 13.04.18

    «ForAuto-2018»: Андрей Чурсин (Ассоциация Европейского Бизнеса, «Скания Сервис»)
Все видео

13.12.18 Прочитали 653 раз

МВД взяло паузу в процессе изменений Правил дорожного движения

МВД взяло паузу в процессе изменений Правил дорожного движения

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД, - сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин. - Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Ставим на паузу этот процесс…».

Напомним, что в 2018 году ведомство действительно весьма активно вносило изменения в существующие правила. В марте оно утвердило новый стандарт дорожной разметки (заявлено, что она может быть как белой, так и желтой, появление разметки типа «вафельница», появление нового знака, связанного с электромобилями), в июне – изменения в Правилах групповых перевозок детей, затем знак «Инвалид» стал именным и ушел из свободной продажи в киосках, в сентябре – вышел Указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей нарушителей.

Кроме того, в течение года неоднократно муссировалась тема «Нужен ли знак «Шипы» на лобовом стекле?», завершившись его отменой. Вдобавок ко всему этому, в октябре вступили в силу новые правила возврата водительских удостоверений, в декабре в ПДД ввели понятие «велосипедная зона». А еще активизировались всяческие инициативы со стороны депутатов ГосДумы и службы судебных приставов – по поводу взимания штрафов в автоматическом режиме, снижения допустимого порога скорости, правил прохождения техосмотра, правил прохождения регистрации автомобилей и выдачи госномеров (по этой части глобальные принятые изменения россиян ждут в 2019 году).

Некоторые граждане во время обучения в автошколах уже попросили ввести дополнительный спецкурс по изучению изменений в ПДД. Об этом рассказал журналистам глава ГИБДД Михаил Черников. На данном этапе в МВД решили ввести временный запрет на внесение изменений в ПДД. Однако уточнили, что это касается только инициативы сотрудников этого ведомства. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», - сказал Михаил Черников.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

В ГосДуме подготовили новые предложения в отношении процедуры техосмотра машин

вчера, 08:31

Все новости

Статьи на тему

В России могут снизить допустимый порог превышения скорости («Forbes»)

9 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Две трети автовладельцев используют 50%-ную скидку на оплату штрафов ГИБДД

16 сентября 2017

Вся инфографика
Загрузка...