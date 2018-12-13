МВД взяло паузу в процессе изменений Правил дорожного движения

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД, - сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин. - Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Ставим на паузу этот процесс…».

Напомним, что в 2018 году ведомство действительно весьма активно вносило изменения в существующие правила. В марте оно утвердило новый стандарт дорожной разметки (заявлено, что она может быть как белой, так и желтой, появление разметки типа «вафельница», появление нового знака, связанного с электромобилями), в июне – изменения в Правилах групповых перевозок детей, затем знак «Инвалид» стал именным и ушел из свободной продажи в киосках, в сентябре – вышел Указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей нарушителей.

Кроме того, в течение года неоднократно муссировалась тема «Нужен ли знак «Шипы» на лобовом стекле?», завершившись его отменой. Вдобавок ко всему этому, в октябре вступили в силу новые правила возврата водительских удостоверений, в декабре в ПДД ввели понятие «велосипедная зона». А еще активизировались всяческие инициативы со стороны депутатов ГосДумы и службы судебных приставов – по поводу взимания штрафов в автоматическом режиме, снижения допустимого порога скорости, правил прохождения техосмотра, правил прохождения регистрации автомобилей и выдачи госномеров (по этой части глобальные принятые изменения россиян ждут в 2019 году).

Некоторые граждане во время обучения в автошколах уже попросили ввести дополнительный спецкурс по изучению изменений в ПДД. Об этом рассказал журналистам глава ГИБДД Михаил Черников. На данном этапе в МВД решили ввести временный запрет на внесение изменений в ПДД. Однако уточнили, что это касается только инициативы сотрудников этого ведомства. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», - сказал Михаил Черников.