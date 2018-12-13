Audi отзывает в России более 7 тысяч автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» 12 декабря объявила об отзыве 7095 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, реализованных с 2012-го по 2017 год. На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие не исключены локальные оплавления, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце октября компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 618 автомобилей Audi A4 и А5, реализованных с 2017-го по 2018 год. На автомобилях с двигателями TFSI объемом 1,2 и 1,4 л возможен разброс моментов затяжки винтов топливной рампы. Это может привести к ослаблению затяжки отдельных винтов во время эксплуатации машин. На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена проверка винтов крепления топливной рампы.

Также отзыву подлежат 46 автомобилей Audi R8, в которых при динамичной манере вождения в сочетании с резкими маневрами может вытекать масло через патрубок вентиляции коробки передач. Вследствие этого возможно дымообразование и не исключено возгорание. На этих машинах будет произведена замена одинарного патрубка вентиляции коробки передач на сдвоенный.

Кроме того, в конце октября под отзыв в России попали 6687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5. Причиной отзыва стало возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. На автомобилях будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.