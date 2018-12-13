Казахстанский авторынок в ноябре вырос на 13%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам ноября увеличились на 13,1% и составили 5328 единиц. За одиннадцать месяцев 2018 года жители республики приобрели 52467 машин, что на 25,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», процесс восстановления потребительского спроса продолжается устойчивыми темпами и обеспечен предсказуемой экономической ситуацией, активным расширением портфеля моделей, выпускаемых отечественными автозаводами, и дополнительным финансированием программы льготных автокредитов. Согласно прогнозу «КазАвтоПрома», по итогам года казахстанский авторынок вырастет на 25% и превысит отметку в 58 тысяч новых машин. Целевой ориентир на 2019 год – 75 тысяч реализованных автомобилей, причем более половины этих объемов составят предложения казахстанских автопроизводителей.

Лидером на казахстанском авторынке в ноябре остается LADA, реализовавшая 1253 автомобиля – на 32% больше, чем годом ранее. На второе место вышла Hyundai, результат которой составил 1024 машины (рост в 2,3 раза). Третью позицию заняла Toyota – автомобили этой марки выбрали 1006 покупателей (+44%). Далее следует KIA с показателем 346 проданных машин, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Nissan, чьи дилеры реализовали 254 автомобиля (+44%).