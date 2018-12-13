Volkswagen Teramont получил новые опции в России

Компания Volkswagen расширила набор базового и опционального оборудования для кроссовера Teramont 2019 модельного года. При этом стартовая цена модели выросла на 120 тысяч и теперь составляет 2 млн 949 тыс. рублей.

В перечень стандартного оснащения модели добавлены адаптивный круиз-контроль, cистема контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной функцией автоматического торможения City Emergency Braking и многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, сообщает пресс-служба немецкой марки. Также для самой большой модели марки к заказу стали доступны два новых цвета: синий Pacific и коричневый Hunting – оба с эффектом металлик.

Кроме того, опционально клиент может оборудовать внутреннее пространство автомобиля индивидуальными сиденьями второго ряда повышенной комфортности. Пассажиры среднего ряда смогут самостоятельно настраивать положения спинок сидений, подлокотников, а также продольную регулировку сиденья. При необходимости перевозки габаритных грузов кресла могут быть сложены для достижения максимального объема внутреннего пространства. При заказе данной опции количество доступных мест в салоне ограничивается шестью. Если данная опция идет в сочетании с комплектацией Exclusive, сиденья второго ряда также оборудуются функцией электроподогрева.

В дополнение к доступному опциональному оборудованию добавлен пакет «Техника». В его наполнение входит система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида. Она выводит на дисплей до 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая помощь водителю практически в любой дорожной ситуации. Также в пакет входят электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти.

Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Внедорожник Volkswagen оборудуется бензиновыми двигателями мощностью 220 л.с. или 280 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

Для модели доступны четыре варианта комплектаций. Уже в начальной версии Teramont оборудован тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным восьмидюймовым дисплеем с датчиком приближения.