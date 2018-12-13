 АВТОСТАТ | Продажи KIA Rio выросли впервые за 5 месяцев

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Продажи KIA Rio выросли впервые за 5 месяцев

Продажи KIA Rio выросли впервые за 5 месяцев

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В последний месяц осени российские дилеры KIA реализовали 8 536 автомобилей семейства Rio. Это на 4% больше, чем в ноябре 2017 года. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рост продаж этой модели произошел впервые за прошедшие пять месяцев.

Напомним, что последний раз реализация KIA Rio в нашей стране показывала положительную динамику в июне (+10%). В последующие четыре месяца продажи автомобилей этого семейства только падали: в июле – на 8%, в августе – на 8%, в сентябре – на 24%, в октябре – на 10%.

Столь длительное падение не могло не сказаться и на позициях корейской модели в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России. Поначалу для нее все складывалось вполне удачно – по итогам 8 месяцев нынешнего года она оставалась лидером авторынка в нашей стране и, казалось бы, готова была подтвердить это звание, полученное в 2017 году…

Но летний рывок LADA Vesta отодвинул KIA Rio на вторую строчку, а появление на рынке нового поколения LADA Granta и вовсе опустило корейскую модель на третье место, похоже, окончательно поставив крест на ее «чемпионских амбициях». Ничего не поделаешь, таковы экономические реалии, в которых сегодня живут россияне: в первую очередь важна цена автомобиля!

Впрочем, для KIA Rio не все так печально – эта модель остается самой продаваемой иномаркой в нашей стране. За 11 месяцев ее приобрели 91,5 тыс. жителей РФ. При этом отрыв от ближайших преследователей (опять же корейских (!) Hyundai Creta и Solaris) весьма велик – порядка 30 тысяч единиц!

Как отмечают специалисты портала «ЦенаАвто», в настоящее время цена нового KIA Rio в нашей стране составляет от 739 900 до 1 089 900 рублей (с учетом версии X-Line).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи модели-лидеры легковые автомобили kia kia rio lada lada vesta lada granta hyundai hyundai creta hyundai solaris

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