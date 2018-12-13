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ГосДума расширила возможности льготной оплаты штрафов ГИБДД

ГосДума расширила возможности льготной оплаты штрафов ГИБДД

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Сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании ГосДумы депутаты приняли в третьем чтении поправки к Кодексу об административных нарушениях – в той части, что касается возможности уплаты административных штрафов ГИБДД в размере 50%, если виновник нарушения успевает оплатить наложенное на него взыскание в 20-дневный срок. Речь идет об изменениях в ст. 31.8 и 32.2 Кодекса

На данном этапе решено, что если заказное почтовое отправление с уведомлением о назначенном штрафе (за нарушение Правил дорожного движения) пришло нарушителю уже после истечения 20 дней со дня вынесения Постановления об административном наказании, то по отношению к нему справедливость должна быть восстановлена и период льготной оплаты штрафа должен быть продлен еще на 20 дней.

Дословно дополнение части 1 статьи 32.2 в изложении депутатов ГосДумы звучит так: "В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими указанное постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности".

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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