«РосАЛит» начнет поставки деталей для завода Volvo в Калуге

Завод алюминиевого литья «РосАЛит» (входит в холдинг «Соллерс») прошел технологический аудит производства деталей, организованный российским подразделением Volvo Group. Уже в декабре текущего года компания поставит первую партию деталей собственного производства – крышки коробки передач на завод грузовых автомобилей Volvo в Калуге. Эта деталь изготовлена на роботизированном комплексе литья под давлением Idra 2700, на новой оснастке, специально изготовленной компанией Heck&Becker для выпуска данной детали, сообщает пресс-служба «Соллерс». Первые серийные поставки на завод по производству грузовых автомобилей Volvo в Калуге планируются провести в 2019 году.

«Одна из ключевых задач компании Volvo на российском рынке – развитие проектов по локализации производствакомпонентов и комплектующих. Завод «РосАЛит» – один из лидеров металлургических предприятий России по производству деталей из алюминия под высоким давлением, обладающийтнеобходимым оборудованием и технологиями для производства крупногабаритных алюминиевых деталей», – отмечает специалист по закупкам комплектующих силовой линии Volvo Group Россия Олег Гришин.

«РосАЛит» специализируется на выпуске крупногабаритных алюминиевых деталей для автомобильной промышленности. Крупнейшим клиентом предприятия является Заволжский моторный завод и Ульяновский автозавод. Несколько лет назад «РосАЛит» начал поставки крупным отечественным и международным компаниям. Среди крупных международных партнеров – компания Ford, под заказы которой производятся блок цилиндра, головка блока цилиндра, кронштейны, для другого крупного европейского заказчика – ZF KAMA – картеры коробок передач.