Volkswagen Polo в ноябре вернул себе лидерство на авторынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,6 тыс. единиц, что на 12% выше, чем год назад. При этом тут снова сменился лидер рынка.

Так, в последний месяц осени лидерство на столичном рынке новых легковых автомобилей завоевал седан Volkswagen Polo, обладателями которого стали 1 487 москвичей (+73%). Напомним, что эта модель была лидером местного рынка в сентябре. На вторую строчку рейтинга опустился KIA Rio, сохранявший лидирующую позицию в остальные месяцы нынешнего года. В ноябре автомобили этого семейства предпочли 925 жителей российской столицы (-6%).

На третьей позиции расположился лифтбек Skoda Rapid, объем рынка которого вырос на 79% и составил 884 экземпляра. С небольшим отставанием за ним следует седан Hyundai Solaris (838 шт.; -30%). Замкнул пятерку лидеров еще один лифтбек чешской марки – Skoda Octavia (703 шт.; +7%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка новых легковых автомобилей по итогам ноября 2018 года попали: Hyundai Creta (694 шт.; -5%), Volkswagen Tiguan (634 шт.; +21%), Nissan X-Trail (505 шт.; +23%), Toyota Camry (455 шт.; +46%) и Nissan Qashqai (445 шт.; +41%).