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Компания Hyundai повысила цены на свои бестселлеры

Компания Hyundai повысила цены на свои бестселлеры

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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от 7 200 руб.

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В декабре все комплектации кроссовера Hyundai Creta и седана Hyundai Solaris подорожали на 16 – 17 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Так, компактный кроссовер Hyundai Creta в своей самой доступной версии с двигателем 1,6 л (123 л.с.) теперь оценивается в 922 тыс. руб. Топовая комплектация с 2-литровым двигателем (149 л.с.) предлагается к продаже за 1 300 тыс. руб. Отметим, что изменения коснулись автомобилей 2019 модельного года.

Седан Hyundai Solaris доступен уже за 711 тыс. руб. в своей начальной комплектации Active. Максимальная комплектация Elegance обойдется покупателям в 971 тыс. руб. В зависимости от комплектации Solaris оснащается бензиновым двигателем объемом 1,4 или 1,6 л. и мощностью 100 или 123 л.с. соответственно.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре, и составило сумму от 15 до 25 тыс. руб.

Отметим также, что обе модели являются бестселлерами марки Hyundai и входят в ТОП-5 самых продаваемых в России. Так, по итогам 11 месяцев 2018 года кроссовер Creta разошелся тиражом в 62 339 экземпляров (на 26% больше, чем за АППГ), а седан Solaris приобрели 61 129 россиян (-4%). Всего же с января по ноябрь текущего года российские дилеры Hyundai реализовали 163 194 автомобиля, что на 14% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены hyundai hyundai creta hyundai solaris

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