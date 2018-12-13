 АВТОСТАТ | Российский авторынок в ноябре сохранил четвертое место в Европе

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Российский авторынок в ноябре сохранил четвертое место в Европе

Российский авторынок в ноябре сохранил четвертое место в Европе

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Автомобильный рынок России по итогам ноября сохранил четвертое место в европейском первенстве. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский авторынок продолжает демонстрировать рост, в то время как в Европе сохраняется общее падение спроса, связанное с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 272674 машины (-9,9%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат обусловлен, в том числе, рекордными продажами в ноябре прошлого года. Кроме того, на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 171611 реализованных автомобилей (-4,7%). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 158639 машин (-3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 157 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия с показателем 146991 проданных автомобилем, что на 6,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в ноябре снизился на 12,6% и составил 91063 машины.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии авторынок европы автомобильные рынки

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