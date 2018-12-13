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Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в ноябре выросли на 25%

Mitsubishi Diamond Car

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам октября реализовала 244 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 144 кроссовера этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Количество официальных дилеров, участвующих в программе, продолжает расти из месяца в месяц. В ноябре общее число участников «Diamond Car» достигло 95 предприятий, к программе присоединились «Флитавто», «УралТехЦентр» и «СБСВ-КлючАвто Люберцы-М».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автомобили с пробегом вторичный рынок mitsubishi

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