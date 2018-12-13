Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в ноябре выросли на 25%

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам октября реализовала 244 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 144 кроссовера этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Количество официальных дилеров, участвующих в программе, продолжает расти из месяца в месяц. В ноябре общее число участников «Diamond Car» достигло 95 предприятий, к программе присоединились «Флитавто», «УралТехЦентр» и «СБСВ-КлючАвто Люберцы-М».