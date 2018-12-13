Moody's высоко оценило перспективы развития компании «Рольф»

Рейтинговое агентство Moody's (Moody's) изменило прогноз на «Позитивный» со «Стабильного» для корпоративного рейтинга (Corporate Family Rating CFR), ранее установленного на уровне B1, и рейтинга вероятности дефолта (Probability of default rating PDR), ранее установленного на уровне B1-PD, для Delance Limited ROLF (DLR) – компании, консолидирующей ООО «Рольф» – крупнейший в России дилерский холдинг, специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей. Одновременно Moody's подтвердило эти рейтинги, сообщает пресс-служба «Рольфа».

Также Moody's присвоило ООО «Рольф» корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating CFR) на уровне B1 и рейтинг вероятности дефолта (Probability of Default Rating PDR) на уровне B1. Прогноз по рейтингам – «Позитивный». Впоследствии рейтинговое агентство отзовет рейтинги у Delance Limited ROLF. Присвоение рейтингов ООО «Рольф» и ожидаемый отзыв рейтингов Delance следует за корпоративной реорганизацией компании, в рамках которой Delance сформировал российский субхолдинг на базе ООО «Рольф».

Изменение прогноза по рейтингам компании «Рольф» со «Стабильного» на «Позитивный» отражает ожидания Moody's, что «Рольф» сохранит хорошие операционные и финансовые показатели несмотря на возможную волатильность в отрасли и будет проводить взвешенную финансовую политику, что поможет компании достичь кредитных показателей, соответствующих более высокому рейтингу.

Компания «Рольф» занимает лидирующее положение на российском рынке, демонстрируя стабильно высокие операционные показатели в течение последних пяти лет. Эксперты Moody's ожидают, что рост прибыли продолжится в течение следующих 12-18 месяцев, и компания будет удерживать достигнутое соотношение Debt / EBITDA. Диверсифицированный бизнес компании «Рольф» включает такие направления, как продажа новых автомобилей, продажа автомобилей с пробегом, обслуживание и ремонт автомобилей и дополнительные финансовые услуги; такая диверсификация защищает компанию во время возможных отраслевых спадов. Стабильно высокий операционный денежный поток и умеренные капитальные расходы должны привести к положительному значению чистого денежного потока в компании в 2019-2020 годах.

Среди факторов, позволивших агентству присвоить ООО «Рольф» рейтинг на уровне B1, эксперты Moody's упоминают: лидирующее положение «Рольф» на рынке России; восстановление автомобильного рынка, который вырос на 14% в первые 11 месяцев 2018 года и 12% в 2017 году после четырех лет непрерывного снижения; надежную и устойчивую бизнес-модель компании; сбалансированную финансовую политику компании с целевым показателем Net Debt / EBITDA на уровне 2,0х - 3,0х по отчетным данным; и рублевый кредитный портфель и диверсифицированный пул банков-кредиторов.

Эксперты Moody's также отмечают, что компания «Рольф» обладает сильным и диверсифицированным портфелем брендов, в котором ни одна марка не приносит более 25% от общей выручки компании от продажи автомобилей, и прочным положением в премиальном сегменте, который является более высокомаржинальным. Позиции компании дополнительно укрепляются благодаря быстро растущему сегменту продаж автомобилей с пробегом, который является более прибыльным направлением бизнеса по сравнению с продажами новых автомобилей; хорошо развитому бизнесу сервисных услуг, который является более прибыльным и менее подвержен циклическим изменениям; сформированному в компании «Рольф» высокомаржинальному направлению финансовых услуг; и постоянному фокусу на повышение эффективности и строгий контроль затрат. На долю компании «Рольф» приходится 11% суммарной выручки автодилеров в России, и она занимает первое место по продажам автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге – крупнейших и наиболее прибыльных рынках России для автомобилей иностранных марок и премиального сегмента в частности.



Эксперты Moody's уверены, что сбалансированная бизнес-модель компании «Рольф» и продуманная стратегия помогают ей успешно справляться с цикличными спадами в развитии авторитейла и демонстрировать опережающую рынок динамику развития. Так, в 2016 году компания «Рольф» сообщила о росте выручки на 31% на фоне снижения автомобильного рынка на 11%. В 2017 году компания показала рост выручки на 21% по сравнению с общим ростом рынка на 12%. Эксперты Moody's ожидают, что компания «Рольф» сохранит ежегодную динамику увеличения продаж более чем на 20% в 2018-2019 годах и сохранит показатель EBITDA margin на уровне 4,4% - 5,0%.

Также эксперты Moody's отмечают, что «Позитивный» прогноз изменения рейтингов отражает положительную динамику производственных и финансовых показателей «Рольф» за последние 18 месяцев. Если компания будет удерживать эту динамику, агентство в течение ближайших 12-18 месяцев может пересмотреть рейтинг в сторону повышения.

«Позитивный прогноз по рейтингу B1 отражает наши ожидания, что компания «Рольф» продемонстрирует устойчивый рост и стабильную рентабельность в 2019 году. В совокупности с финансовой политикой компании, подразумевающей взвешенный подход к управлению кредитным портфелем и выплате дивидендов, мы ожидаем улучшения показателей долговой нагрузки», – комментирует младший вице-президент Moody’s Михаил Шипилов.

«Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» подтверждает высокий уровень кредитоспособности нашей компании в правильность ее финансовой политики. Такой высокий рейтинг с позитивным прогнозом от ведущего мирового эксперта будет дополнительной гарантией стабильности компании «Рольф» для наших партнеров», – отмечает, в свою очередь, главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.

По словам генерального директора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, стратегия развития компании «Рольф» вновь получила высокую оценку от признанных экспертов рынка. В течение последнего года компания «Рольф» открыла четыре новых дилерских центра: Toyota и Lexus на Волгоградском проспекте в Москве, KIA на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге и Volkswagen на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе в Москве.