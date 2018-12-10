Российский рынок новых грузовиков в ноябре снизился на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам ноября 2018 года составил 8,2 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем год назад.

Традиционно лидером рынка грузовиков в нашей стране является отечественная марка KAMAZ. В прошлом месяце на ее долю пришлось более 28% от общего объема, что в количественном выражении составляет 2,3 тыс. единиц (-16,1%). На вторую строчку поднялся шведский бренд Scania, объем рынка которого в ноябре нынешнего года достиг 827 единиц, что на 6,2% больше, чем год назад. Далее в рейтинге следуют отечественный GAZ (716 шт.; -3,4%) и шведский производитель Volvo (645 шт.; -7,7%). Замыкает пятерку лидеров немецкий MAN, объем рынка которого вырос в 1,5 раза и составил 634 единицы.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев нынешнего года рынок новых грузовиков еще показывает положительную динамику. Так, его объем за этот период составил 72,8 тыс. единиц, что на 4,5% больше, чем за январь – ноябрь 2017 года.