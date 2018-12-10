 АВТОСТАТ | Российский рынок новых LCV в ноябре продолжил падение

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Российский рынок новых LCV в ноябре продолжил падение

Российский рынок новых LCV в ноябре продолжил падение

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре 2018 года составил 9,3 тыс. экземпляров, что на 11,7% меньше результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти 42% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,9 тыс. проданных экземпляров, что на 15,2% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, продажи которого, напротив, возросли на 12,4% до 1,6 тыс. единиц. На третьей позиции в рейтинге по-прежнему находится американский Ford с результатом более 1 тыс. машин (-9,8%).

Российская LADA с показателем 942 проданных автомобиля занимает четвертое место, демонстрируя рыночное падение на 27,1%. В ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в ноябре вошел немецкий Volkswagen с результатом 505 реализованных автомобилей (+4,6%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на продолжающееся падение, по итогам 11 месяцев нынешнего года рынок новых LCV в нашей стране все равно находится в «плюсе». Так, за период с января по ноябрь его объем превысил 98 тыс. единиц, показав рост на 2,9%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легкие коммерческие автомобили марки-лидеры продажи gaz уаз lada ford volkswagen

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