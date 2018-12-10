Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2018 года составил 474,2 тыс. единиц. Это на 2,8% выше результата годичной давности.

Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок. Лидирует здесь по-прежнему LADA – в ноябре каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 121,4 тыс. экземпляров – на 3,9% меньше, чем год назад.

Далее следуют два японских бренда – Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 51,7 и 26,8 тыс. автомобилей соответственно. При этом в октябре они оба демонстрируют рыночный рост: Toyota – на 4,2%, Nissan – на 9,2%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (24,1 тыс. шт.; +11,5%) и KIA (21,7 тыс. шт.; +16,8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев нынешнего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом почти достиг 5 млн экземпляров. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

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