АВТОВАЗ отзывает 41,5 тыс. автомобилей LADA Vesta

АВТОВАЗ объявил об отзыве 41507 автомобилей LADA Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Дилеры АВТОВАЗа проинформируют владельцев автомобилей LADA Vesta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена покраска диска запасного колеса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года LADA Vesta занимает первое место по продажам автомобилей на российском рынке. Реализация модели в отчетный период выросла на 40% и составила 96763 автомобилей. Напомним, что семейство LADA Vesta состоит из седана и универсала, а также их кросс-версий. Производство этих моделей осуществляется на заводе «LADA Ижевск». В ближайшее время к ним добавится и спортивный седан LADA Vesta Sport.

Напомним, ранее АВТОВАЗ объявил об отзыве 1716 автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora, реализованных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя. На автомобилях будет выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, замена рулевого колеса.