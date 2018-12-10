«Группа ГАЗ» заключила СПИК о создании производств новых моделей

Минпромторг России, «Группа ГАЗ» и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых колесных транспортных средств. В рамках специального инвестиционного контракта, который подписан на десять лет – до 2028 года, запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых транспортных средств – техники с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Новые проекты дадут троекратный бюджетный эффект на федеральном уровне и в регионах присутствия компании, включая Нижегородскую, Московскую, Ярославскую, Челябинскую, Ульяновскую области. На предприятиях «Группы ГАЗ» планируется создать свыше 1800 высокотехнологичных рабочих мест.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, «Группа ГАЗ» в течение 10 лет проинвестирует более 20 млрд рублей в локализацию таких ключевых компонентов и технологий, как двигатель, коробка перемены передач и системы управления.

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, новые модели, которые компания планирует выпускать, создаются в соответствии с глобальными тенденциями, влияющими на развитие рынка коммерческой техники. Это ужесточение требований по экологии и безопасности, повышение эффективности владения, оснащение автомобилей сервисами, которые позволяют предоставлять клиентам не транспорт, а транспортную услугу и др.