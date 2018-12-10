 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» заключила СПИК о создании производств новых моделей

Горячая новость

Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%
  • 10.12.18 - 17:02

    Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
  • 07.12.18

    Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Михаила Лозгачёва (Яндекс)
  • 13.04.17

    Презентация Михаила Лозгачёва (Яндекс)
Все видео

11.12.18 Прочитали 1059 раз

«Группа ГАЗ» заключила СПИК о создании производств новых моделей

Подписание СПИК

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

38 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Минпромторг России, «Группа ГАЗ» и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых колесных транспортных средств. В рамках специального инвестиционного контракта, который подписан на десять лет – до 2028 года, запланированы  инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых транспортных средств – техники с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Новые проекты дадут троекратный бюджетный эффект на федеральном уровне и в регионах присутствия компании, включая Нижегородскую, Московскую, Ярославскую, Челябинскую, Ульяновскую области. На предприятиях «Группы ГАЗ» планируется создать свыше 1800 высокотехнологичных рабочих мест.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, «Группа ГАЗ» в течение 10 лет проинвестирует более 20 млрд рублей в локализацию таких ключевых компонентов и технологий, как двигатель, коробка перемены передач и системы управления.

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, новые модели, которые компания планирует выпускать, создаются в соответствии с глобальными тенденциями, влияющими на развитие рынка коммерческой техники. Это ужесточение требований по экологии и безопасности,  повышение эффективности владения, оснащение автомобилей сервисами, которые позволяют предоставлять клиентам не транспорт, а транспортную услугу и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спик господдержка gaz

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Российский рынок новых грузовиков в ноябре снизился на 5%

сегодня, 10:24

Все новости

Статьи на тему

Олегу Дерипаске предложили отойти от руля («Коммерсант»)

23 мая 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

13 сентября 2018

Вся инфографика