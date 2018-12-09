Объявлены комплектации нового универсала KIA Ceed SW для России

Универсал KIA Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения будет предлагаться в России в 6 уровнях и 9 вариантах комплектации. Производство KIA Ceed SW третьего поколения в российской спецификации осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде. Продажи KIA Ceed Sportswagon третьего поколения в России начнутся в конце января 2019 года. Информация о ценах будет представлена ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для нового Ceed SW предусмотрена линейка из трех бензиновых силовых агрегата. Ее открывает двигатель семейства Kappa 1,4 л (100 л.с.), который будет предлагаться в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Двигатель семейства Gamma 1,6 MPI (128 л.с.) агрегатируется как с механической 6-ступенчатой трансмиссией, так и с 6-ступенчатой АКП. Новый мотор с турбонаддувом Kappa 1,4 T-GDI (140 л.с.) будет предлагаться в сочетании с новой преселективной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT). Автомобили с автоматической и роботизированной трансмиссиями оснащаются системой выбора режимов движения Drive Mode Select. Все KIA Ceed SW имеют привод на переднюю ось. Вне зависимости от комплектации, все автомобили оборудованы системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

В базовой комплектации 1,4 6МТ Classic, KIA Ceed SW оснащается фронтальными (с двухступенчатым алгоритмом раскрытия) и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности и креплениями Isofix. Комплекс электронных ассистентов и систем безопасности составляют ABS, контроль давления в шинах (TPMS), интегрированную систему активного управления (VSM), систему помощи при старте на подъеме (НАС) и помощи при экстренном торможении (BAS). На автомобиль устанавливается мультифункциональное рулевое колесо (рулевая колонка регулируется по высоте и вылету), боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировки. В базовый пакет «Теплые опции» входит подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя. В комплектации 1,4 6МТ Classic универсал комплектуется ключом с дистанционным управлением центральным замком, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света, кондиционер и модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона.

KIA Ceed SW с двигателем 1,6 MPI оснащаются как механической, так и автоматической шестиступенчатой трансмиссией. В комплектации Comfort пакет «Теплые опции» дополняется функциями подогрева рулевого колеса, дополнительным электрическим отопителем салона, подогревом передних сидений.

В комплектации Luxe новый Ceed Sportswagon будет доступен в версиях 1,6 MPI 6АТ или 1,4 T-GDI 7DCT. Эти автомобили отличаются наличием противотуманных фар, светодиодных дневных ходовых огней и адаптивной (поворотной) оптикой основных фар. Предусмотрены круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения передач, раздельный климат-контроль, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла. Устанавливается мультимедийная система с дисплеем 7”, с поддержкой МР3, RDS, Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида.

В комплектации Prestigeна новый KIA Ceed SW устанавливаются легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16. Пакет «Теплые опции» дополняется подогревом задних сидений и электрообогревом всей поверхности лобового стекла. Задние сиденья получают систему складывания в пропорции 40/20/40. Устанавливаются задние датчики парковки.

Комплектация Premium доступна только с наиболее мощным двигателем 1,4 T-GDI 7DCT. На автомобиль устанавливаются литые легкосплавные диски 17” с шинами Michelin размерности 225/45 R17. KIA Ceed SW Premium также отличается полностью светодиодными основными фарами с функцией «Эскорт» (задержка выключения при закрывании замков), светодиодными задними фонарями и повторителями указателей поворота. Корпуса зеркал заднего вида получают электропривод складывания. В салоне устанавливается электрохромное зеркало, а в багажном отсеке предусмотрена сетка для фиксации багажа. Автомобиль имеет систему бесключевого доступа, запуск и остановка двигателя осуществляется при помощи кнопки.

Максимальная комплектация Ceed SW 1,4 T-GDI 7DCT Premium+ оснащается высокотехнологичными решениями из комплекса систем помощи водителю Drive Wise: системой удержания в полосе (LFA), соответствующей 2-му поколению систем автопилотирования, ассистентом управления дальним светом (НВА), автоматической системой экстренного торможения (FCA), системой распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического замедления, интеллектуальным круиз-контролем (ассистентом движения в пробке) SCC, системой распознавания усталости водителя (DAW). Также список систем помощи водителю дополняется системами BSD (контроль слепых зон) и RCCW (помощь при выезде с парковки задним ходом), передними датчиками парковки и электрическим стояночным тормозом (ЕРВ). Приборная панель Supervision имеет цветной TFT-дисплей с диагональю 4,2”. В багажном отсеке монтируется система фиксации багажа с подвижной крепежной штангой, а его дверь оснащается интеллектуальной системой открывания. Для переднего ряда сидений предусмотрена электрорегулировка поясничного подпора. Устанавливается мультимедийная система с навигацией, экраном 8”, доступом к информационным сервисам, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема JBL с внешним усилителем, 7 динамиками и сабвуфером. Также в этой комплектации устанавливается модуль беспроводной зарядки мобильного телефона.