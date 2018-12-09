В России продано 45 тысяч автомобилей Toyota с пакетом систем активной безопасности TSS

Объем продаж автомобилей Toyota, оснащенных пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS), в России достиг отметки в 45 тыс. единиц.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», на российском рынке Toyota Safety Sense была впервые представлена c запуском модели Toyota Land Cruiser 200 в 2015 году, и с тех пор модель является лидером по числу проданных автомобилей с TSS. Почти 22 тыс. проданных экземпляров данного внедорожника оснащены пакетом систем активной безопасности, что составляет 61% от всех продаж Toyota Land Cruiser 200 за этот период.

Следующими в модельном ряду Toyota TSS получили Toyota RAV4, которая разошлась в количестве 4932 единицы, что составляет 5,5% от общего количества проданных экземпляров, Toyota Highlander (1417 проданных автомобилей с TSS, доля от общего количества – 83%) и Toyota Land Cruiser Prado (2778 проданных автомобилей с TSS, доля от общего количества –14,6%).

В апреле 2018 года на российском рынке вышла новая Toyota Camry, получившая пакет систем активной безопасности уже второго поколения. Система предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) дополнилась функцией распознавания пешеходов и режимом автоматического торможения. Адаптивный круиз-контроль (АСС) второго поколения теперь работает во всем скоростном диапазоне, обеспечивая в том числе полную остановку и движение в пробке, а система оповещения о смене полосы движения (LDA) при необходимости возвращает автомобиль в выбранную полосу движения деликатным подруливанием. Кроме того, возможности водителя дополняет система кругового обзора с четырьмя камерами, проецирующими как панорамные, так и динамические виды. С момента запуска новой Toyota Camry в апреле 2018 года больше половины покупателей (53%) выбрали модель в комплектациях Safety – 13882 единицы.

Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense помогает избежать или уменьшить серьезность последствий и травм, возникающих в результате дорожных происшествий. Он включает в себя несколько подсистем: автоматическое переключение дальнего света на ближний, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждение об угрозе фронтального столкновения. Дополняют список функций круиз-контроль, позволяющий поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, система распознавания и информирования о дорожных знаках, а также система контроля и информирования об усталости водителя.