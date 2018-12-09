 АВТОСТАТ | Новый седан Mercedes-Benz А-Класса доступен для заказа в России

Горячая новость

Рынок подержанных LCV в России показывает незначительное падение
  • 9.12.18 - 08:00

    Рынок подержанных LCV в России показывает незначительное падение
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
  • 07.12.18

    Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Выступление Артёма Самородова (ГК «АвтоСпецЦентр», департамент продаж автомобилей с пробегом)
  • 31.03.17

    Выступление Артёма Самородова (ГК «АвтоСпецЦентр», департамент продаж автомобилей с пробегом)
Все видео

10.12.18 Прочитали 210 раз

Новый седан Mercedes-Benz А-Класса доступен для заказа в России

29c34c38-670-0

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый компактный седан Mercedes-Benz А-Класса. На данный момент автомобиль будет представлен на российском рынке моделями A 200 Comfort по цене от 1 млн 810 тыс. рублей, A 200 Style – от 1 млн 990 тыс. рублей, A 200 Progressive – от 2 млн 220 тыс. рублей и A 200 Sport – от 2 млн 340 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый седан Mercedes-Benz А-Класса имеет следующие габариты: 4549 мм в длину, 1796 мм в ширину и 1446 мм в высоту. Колесная база автомобиля составляет 2729 мм, емкость багажника равна 420 л. Новинка получила современные экономичные двигатели, высокий уровень безопасности благодаря новейшим вспомогательным системам с функциями, как в S-Классе, и способную к обучению информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением. С показателем Сх, равным 0,22, и площадью лобовой поверхности в 2,19 кв.м новый седан А-Класса достигает самого низкого значения коэффициента аэродинамического сопротивления среди всех серийных автомобилей мира, подтверждая тем самым мировой рекорд, установленный купе CLA.

Новый седан А-Класса будет производится на заводах в Агуаскальентес (Мексика) и в Раштатте (Германия), разработан же он был в немецком Зиндельфингене. Впервые перед широкой публикой новая модель предстала на Парижском автосалоне 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки цены mercedes-benz mercedes-benz a-class

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Объявлены цены на седан Mercedes-Benz A-Class

14 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

5 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Из каких стран импортируются автомобили в Россию?

23 ноября 2018

Вся инфографика