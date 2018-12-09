 АВТОСТАТ | Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%

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Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%

Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация подержанных автобусов (без учета LCV) в России по итогам 10 месяцев 2018 года составила 17,2 тыс. единиц. Это на 7,5% ниже, чем в январе – октябре прошлого года.

Более половины вторичного рынка автобусной техники в России приходится на отечественную марку ПАЗ – за 10 месяцев её перепродажи составили 8 756 единиц (-4,7%). Далее, с большим отставанием от лидера, идёт корейский Hyundai, результат которого составил 1 483 тыс. машин (-2%). За ним практически с одинаковыми результатами следуют российский ЛИАЗ (937 шт.; -21,4%) и белорусский МАЗ (915 шт.; -2,8). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных автобусов отечественный КАВЗ (760 шт.; -15,6%).

Самой популярной моделью автобуса с пробегом в нашей стране является ПАЗ – 3205, реализация которого за отчётный период составила почти треть от всего рынка (5 935 шт.; -3,1%). На второй строчке ПАЗ – 3204 (1 342 шт.), сохранивший реализацию на уровне прошлого года. Замыкает тройку лидеров Hyundai County с результатом 1 019 перепроданных экземпляров (-4,5%). В первую пятерку попадают ещё одна модель Павловского завода – ПАЗ-4234 (945 шт.; -13,9%) и НЕФАЗ-5299 (595 шт.; -17,4%).

, источник: www.autostat.ru

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