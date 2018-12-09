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10.12.18 Прочитали 238 раз

Peugeot открыл новый дилерский центр в Пензе

Peugeot открыл новый дилерский центр в Пензе

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

PDF, 131 стр.

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Компания Peugeot Россия открыла новый дилерский центр «Сура Моторс» в городе Пенза. Общая площадь нового автоцентра – 1000 кв.м, сообщает пресс-служба французской марки.

Новый шоу-рум Peugeot в 200 кв.м будет представлять клиентам линейку самых востребованных моделей бренда – кроссоверы Peugeot 5008 и Peugeot 3008, а также седан Peugeot 408. «Сура Моторс» будет предоставлять услуги по продаже новых автомобилей, в том числе в кредит и по программе Trade-in, а также поможет в страховании автомобилей.

Просторная сервисная зона площадью 720 кв.м оснащена 3 подъемниками для проведения диагностики, гарантийного и сервисного ремонта как пассажирских, так и коммерческих автомобилей. Автоцентр также предоставляет услуги шиномонтажа и сход-развала.

С открытием автоцентра в Пензе дилерские сети Peugeot насчитывают 77 ДЦ в 35 городах России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Peugeot  реализовали 5088 автомобилей – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры peugeot

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