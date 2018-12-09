Импорт легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 10 месяцев 2018 года увеличился на 15% до 241,6 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 864,5 млн долларов. При этом в октябре было импортировано 29,2 тыс. машин (+11,3% к сентябрю) на 680,6 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-октябре снизился на 10,2% до 20,7 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 610,9 млн долларов. Из них 2,7 тыс. грузовиков (+15,8% к сентябрю) на 155,4 млн долларов были поставлены в нашу страну в октябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за 10 месяцев 2018 года увеличился на 6,5% и составил 75,2 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 033,1 млн долларов. При этом в октябре на внешние рынки было отправлено 9,1 тыс. автомобилей (+4,1% к сентябрю) на 119,9 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-октябре увеличился на 3,8% и составил 11 тыс. машин на 262,2 млн долларов. В октябре за рубеж было поставлено 1,4 тыс. грузовиков (+15,9% к сентябрю) на 35,1 млн долларов.