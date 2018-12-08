Porsche рассказал о новинках для российского рынка

Компания Porsche в 2019 году начнет продажи в России обновленного Porsche Macan, особо спортивных моделей Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo, а также восьмого поколения 911. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Порше Руссланд», добавив, что новинки уже доступны для заказа у российских дилеров.

Так, базовая цена на 911 Carrera S в России составит 7 млн 749 тыс. рублей, на 911 Carrera 4S – 8 млн 199 тыс. рублей. Турбированный оппозитный 6-цилиндровый двигатель моделей 911 Carrera S и 911 Carrera 4S теперь развивает 450 л.с. За передачу мощности отвечает новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Внешний дизайн полностью переработан и подчеркивает прирост мощности у 911 серии 992. Значительно расширенные колесные арки скрывают в себе 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса. Задняя часть с подчеркнуто узкой центральной секцией теперь имеет одинаковую ширину с другими моделями. Передняя часть кузова стала шире на 45 мм. Утопленные в двери выдвигающиеся ручки с электроприводом позволили добиться зауженной и гладкой боковой поверхности. Расположенный между новыми светодиодными фарами капот с выраженным углублением напоминает о первых поколениях 911. Ключевым элементом задней части всех моделей является значительно расширенный задний спойлер с изменяемым положением, а также сплошная тонкая светодиодная полоса. Весь кузов автомобиля, за исключением передней и задней части, теперь изготавливается из алюминия. Что касается интерьера, информация для водителя выводится на два тонких безрамочных дисплея, расположенных по обе стороны от фирменного центрального тахометра Porsche. При этом центральный дисплей PCM теперь имеет диагональ 10,9 дюйма. Среди особенностей нового Porsche 911 стоит упомянуть новые системы помощи водителю, включая специальный режим движения Porsche Wet для еще более безопасного движения по мокрым дорогам и систему ночного видения с тепловизионной камерой, а также комплексные возможности связи – теперь с использованием функций роевого интеллекта.

Новый Porsche Macan предлагается российским покупателям по цене от 3 млн 729 тыс. рублей. Технические характеристики будут объявлены позже. Базовая комплектация расширена, в нее теперь входят светодиодные фары, новый PCM с онлайн-навигацией и Connect Plus, а также охранная сигнализация с системой контроля салона. Новый Porsche Macan оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем, который развивает мощность 245 л.с. и максимальный крутящий момент 370 Нм, в паре с 7-ступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK). Кроссовер получил обновленную подвеску. Macan оснащается разноразмерными шинами с улучшенными свойствами, что обеспечивает еще более высокий уровень поперечной динамики. Диаметр колес составляет от 18 (в базовой комплектации) до 21 дюймов. В соответствии с фирменным стилем Porsche новый Macan получил трехмерную светодиодную полосу в задней части кузова, а также четырехточечные стоп-сигналы. Новые фары в базовой комплектации оснащаются светодиодной техникой. Новый Porsche Communication Management (PCM) с сенсорным дисплеем диагональю 10,9 дюйма входит в базовую комплектацию и включает в себя онлайн-навигацию, подготовку для мобильного телефона, два аудиоинтерфейса, а также интеллектуальную систему голосового управления.

Базовая стоимость в России на Panamera GTS составляет 9 млн 279 тыс. рублей, Panamera GTS Sport Turismo – 9 млн 450 тыс. рублей. Новые модели Panamera GTS оснащаются четырехлитровым двигателем V8 мощностью 460 л.с. и максимальным крутящим моментом 620 Нм. В комбинации с серийным пакетом Sport Chrono битурбированный агрегат разгоняет Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость моделей составляет 292 км/ч и 289 км/ч соответственно. Передачу крутящего момента на систему полного привода Porsche Traction Management (PTM) обеспечивает 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK), исключающая разрыв силового потока от двигателя при смене ступеней. У моделей Panamera GTS системы ходовой части рассчитаны на повышенную динамику. Адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией входит в базовую комплектацию, спортивная ходовая часть моделей GTS занижена на 10 мм, а система регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) получила специальную, еще более спортивную настройку. На автомобили устанавливаются большие тормоза (диаметр 390 мм спереди и 365 мм сзади). По сравнению с предыдущей моделью новые модели Panamera GTS получили расширенную базовую комплектацию. Пакет Sport Design отличает новое исполнение нижней части переднего и заднего бампера в черном цвете и дополнительные темные акценты. Уже с заводского конвейера модели GTS сходят с 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Panamera Design. В салоне доминируют черная алькантара и анодированный алюминий. Дополнительно в базовую комплектацию входят обогреваемое многофункциональное спортивное рулевое колесо с лепестками переключения передач и отделкой обода из алькантары, а также модуль Connect Plus для пользования многочисленными цифровыми сервисами.