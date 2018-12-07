Рынок подержанных LCV в России показывает незначительное падение

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом за 10 месяцев составил 340,7 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Более 40% этого рынка приходится на отечественную марку GAZ – за отчетный период перепродажи таких машин составили 138,2 тыс. единиц (-3%). С заметным отставанием от лидера на второй строчке располагается другой российский бренд – УАЗ, результат которого составил 35,2 тыс. подержанных экземпляров (+6%). Лучшей среди иностранных марок на вторичном рынке LCV стала японская Toyota (20,7 тыс. шт.; -3%), опережающая немецкий Volkswagen (20,3 тыс. шт.; -1%). Замыкает пятерку лидеров продукция немецкого производителя Mercedes-Benz (17,4 тыс. шт.; +6%).

Самой популярной подержанной моделью LCV в России является GAZ 3302, доля которой составляет порядка четверти. За 10 месяцев ее перепродажи достигли 80,2 тыс. автомобилей, показав падение в 4%. Далее в рейтинге следует еще одна модель Горьковского автозавода – GAZ 3221 (15,3 тыс. шт.; -14%). Третью строчку занимает Ford Transit с результатом 15,1 тыс. машин (+2%), от которого совсем немного отстает GAZ 2705 (15 тыс. шт.; -7%). В пятерку лидеров модельного рейтинга попадает и УАЗ-3909 (14,1 тыс. шт.; +19%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», незначительное падение реализации подержанных LCV в России происходит на фоне роста рынка новых легких коммерческих автомобилей, который в январе – октябре 2018 года составил около 5%.