 АВТОСТАТ | Российский рынок грузовиков с пробегом сократился на 5%

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Российский рынок грузовиков с пробегом сократился на 5%

Российский рынок грузовиков с пробегом сократился на 5%

Рынок транспортных средств в России

20.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года объем рынка подержанных грузовых автомобилей в России составил 219,1 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Более четверти вторичного рынка грузовиков приходится на отечественную марку KAMAZ. За отчетный период перепродажи данной техники составили 55,8 тыс. единиц (-5%). На втором месте, с большим отставанием от лидера, следует продукция другого российского производителя – GAZ (21,3 тыс. шт.; -6%). Третью позицию занимает белорусский MAZ (18,5 тыс. шт.; -12%). В пятерку лидеров здесь также попадают шведский Volvo (12,5 тыс. шт.; +1%) и отечественный ZIL (11,8 тыс. шт.; -13%).

Самыми популярными моделями на рынке подержанной грузовой техники в России являются KAMAZ и Volvo FH с результатом в 7,2 тыс. единиц, если отечественная показывает падение (-4%), то вторая – рост (+5%). Далее следуют еще две модели Камского автомобильного завода – KAMAZ 55111 (4,8 тыс. шт.; -13%) и KAMAZ 6520 (4,7 тыс. шт.; -2%). Замыкает пятерку лидеров вторичного рынка Mercedes Actros с показателем в 4,6 тыс. машин (+18%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение объемов реализации подержанных грузовиков в России происходит на фоне роста рынка новых таких машин, который в январе – октябре 2018 года составил 6%.

, источник: www.autostat.ru

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