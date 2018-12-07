 АВТОСТАТ | ГК Favorit Motors открыла в Москве первый дилерский центр Hyundai

Горячая новость

Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 20%
  • 7.12.18 - 17:03

    Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 20%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
  • 07.12.18

    Лидеры авторынка в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

09.12.18 Прочитали 244 раз

ГК Favorit Motors открыла в Москве первый дилерский центр Hyundai

ГК Favorit Motors открыла в Москве первый дилерский центр Hyundai

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

ГК Favorit Motors открыла в Москве первый дилерский центр Hyundai, который расположился по адресу: улица Клары Цеткин, дом 24. Как сообщает пресс-служба ГК Favorit Motors, общая площадь нового автоцентра составила 2243 кв. м.

В шоу-руме клиенты смогут ознакомиться со всем модельным рядом Hyundai. Территория для технического обслуживания автомобилей в новом центре занимает более 800 кв. м и оборудована 9 постами. Также в отдельном помещении расположился кузовной ремонт. Пропускная способность ремонтной зоны – 600 автомобилей в месяц. Также у клиентов Favorit Motors вскоре появится возможность приобрести свой новый Hyundai через систему Online.favorit-motors. Этот инструмент позволит клиентам купить автомобиль, не выходя из дома.

Одним из приоритетных направлений компании Favorit Motors остается продажа автомобилей с пробегом: они будут представлены и для данного бренда. В новом дилерском центре клиенты смогут обменять свой старый автомобиль Hyundai на новый по программе Trade-In, а также ознакомиться с большим выбором автомобилей с пробегом в наличии.

«Новый центр имеет концепцию, принятую для всех предприятиий группы Favorit Motors: четыре в одном. В нем осуществляются продажи, сервисное и техническое обслуживание, автострахование, кредитование, – говорит операционный директор ДЦ Hyundai ГК Favorit Motors Олег Волокитин. – Мы стремимся предоставить наиболее выгодные и комфортные условия при покупке автомобилей для наших клиентов. В ближайшее время мы планируем занять лидирующие позиции по продажам среди конкурентов».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 163194 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры москва hyundai

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Hyundai открыла новое здание дилерского центра в Томске

7 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Калининград обзаводится («Коммерсант»)

сегодня, 08:35

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...