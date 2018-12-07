ГК Favorit Motors открыла в Москве первый дилерский центр Hyundai, который расположился по адресу: улица Клары Цеткин, дом 24. Как сообщает пресс-служба ГК Favorit Motors, общая площадь нового автоцентра составила 2243 кв. м.

В шоу-руме клиенты смогут ознакомиться со всем модельным рядом Hyundai. Территория для технического обслуживания автомобилей в новом центре занимает более 800 кв. м и оборудована 9 постами. Также в отдельном помещении расположился кузовной ремонт. Пропускная способность ремонтной зоны – 600 автомобилей в месяц. Также у клиентов Favorit Motors вскоре появится возможность приобрести свой новый Hyundai через систему Online.favorit-motors. Этот инструмент позволит клиентам купить автомобиль, не выходя из дома.

Одним из приоритетных направлений компании Favorit Motors остается продажа автомобилей с пробегом: они будут представлены и для данного бренда. В новом дилерском центре клиенты смогут обменять свой старый автомобиль Hyundai на новый по программе Trade-In, а также ознакомиться с большим выбором автомобилей с пробегом в наличии.

«Новый центр имеет концепцию, принятую для всех предприятиий группы Favorit Motors: четыре в одном. В нем осуществляются продажи, сервисное и техническое обслуживание, автострахование, кредитование, – говорит операционный директор ДЦ Hyundai ГК Favorit Motors Олег Волокитин. – Мы стремимся предоставить наиболее выгодные и комфортные условия при покупке автомобилей для наших клиентов. В ближайшее время мы планируем занять лидирующие позиции по продажам среди конкурентов».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 163194 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10%, согласно данным АЕБ.