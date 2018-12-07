АВТОВАЗ открыл крупнейший дилерский центр LADA в столичном регионе

В Химках состоялось открытие самого большого дилерского центра LADA в Москве и Московской области, пятого автосалона «Техинком». Новый дилерский центр LADA «Техинком» – один из крупнейших в России, занимает около 1 га. Общие инвестиции компании «Техинком» в открытие составили 80 млн рублей. Плановый объем продаж – 2,5 тыс. автомобилей в год, сообщает пресс-служба «Техинком».

Общая площадь нового дилерского центра – 5831 кв. м. Шоу-рум площадью 740 кв. м позволяет продемонстрировать полный модельный ряд автомобилей LADA. Клиентам дилерского центра LADA «Техинком» предоставляются следующие услуги: продажа и послепродажное обслуживание автомобилей LADA, трейд-ин, покупка автомобиля в кредит, продажа запасных частей и аксессуаров кузовной цех на территории.

Сервисная зона площадью 1055 кв. м оснащена современным оборудованием, отвечающим необходимым стандартам бренда LADA. 20 постов сервиса, 2 поста мойки и 2 поста приемки дают возможность принимать до 80 клиентов в день. Склад площадью 700 кв. м вмещает до 5 тыс. наименований запчастей, что обеспечивает Service Rate на уровне 85 - 90%.

«Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в стране ведет к изменению баланса спроса и предложения на рынке коммерческого и легкового транспорта. Поэтому мы постоянно развиваемся, ищем новые ниши и открываем дилерские центры, соответствующие самым современным стандартам обслуживания. Это один из тех шагов, которые мы предпринимаем, чтобы повысить устойчивость компании на рынке», – прокомментировал исполнительный директор компании «Техинком» Алексей Солодушенков.

На сегодняшний день открыто 5 автосалонов «Техинком» в Москве и 1 региональный салон в Липецке. Компания реализует не менее 30% от всех автомобилей LADA, которые продаются в Москве.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.