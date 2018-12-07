Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury составил 1,6 тыс. единиц, что на 20% больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Наибольшей популярностью среди жителей России за отчетный период пользовались подержанные автомобили марки Bentley, на долю которых пришлось более 35% от общего объема (558 шт.). На второй строчке рейтинга находится Mercedes-Maybach с результатом в 487 единиц. Замыкает тройку лидеров здесь Maserati (214 шт.), за которым располагается Rolls-Royce (165 шт.). Также среди предпочтений жителей РФ в отношении люксовых машин с пробегом стоит отметить Ferrari (69 шт.), Lamborghini (38 шт.) и Aston Martin (30 шт.).

Более половины (56%) перепродаваемых в стране люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье (657 и 188 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга с января по октябрь приобрели 137 люксовых машин с пробегом. Из нестоличных регионов больше всего таких машин покупали в Краснодарском крае (90 шт.). В Ростовскую область отправилось 33 подержанных автомобиля сегмента Luxury, в Чечню – 31, в Свердловскую область – 26, а в Ставропольский край – 20. В остальных же российских регионах объем вторичного рынка люксовых машин составил менее 20 единиц.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что по итогам 10 месяцев нынешнего года продажи новых автомобилей сегмента Luxury в России вернулись к росту.