Volkswagen отзывает в России около 180 кроссоверов Touareg

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 178 кроссоверов Volkswagen Touareg, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности. В аварийном случае не обеспечивается защита пассажира, находящегося на этом сиденье, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Touareg, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет проведена замена замка ремня безопасности в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июле 2018 года на российском рынке стартовали продажи нового Volkswagen Touareg. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре обладателями нового Volkswagen Touareg стали 678 россиян, что стало рекордным результатом с момента выхода на рынок третьего поколения. Всего с начала года в России было реализовано 3985 кроссоверов Volkswagen Touareg.

В конце ноября российские дилеры Volkswagen начали продажи кроссовера Touareg с четырехцилиндровым турбомотором 2.0 TSI. Ранее модель предлагалась только с двигателями V6 – в основном это дизели 3.0 TDI (249 л.с.), хотя можно найти и версии с бензиновым турбомотором 3.0 TSI (340 л.с.).