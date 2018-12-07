Компания Jeep повысила цены на кроссовер Compass

Компактный полноприводный кроссовер Jeep Compass подорожал на 30 – 70 тысяч рублей во всех комплектациях. Такой вывод сделали специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Так, Jeep Compass в самой доступной версии Longitude теперь оценивается в 2 109 тыс. руб. Комплектация Limited стоит 2 329 тыс. руб., а топовая версия Trailhawk предлагается к продаже за 2 419 тыс. руб. Все комплектации оснащаются бензиновым двигателем объемом 2,4 л мощностью 204 или 238 л.с. в паре с автоматической коробкой передач.

Напомним, что по данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на эту модель было зафиксировано в сентябре, и составило сумму от 50 до 100 тыс. руб.

Всего же по итогам продаж с января по ноябрь текущего года российские дилеры Jeep реализовали 1 543 автомобиля, что на 31% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.