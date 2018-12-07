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Кроссовер Honda CR-V прибавил в цене 30 тысяч рублей

Honda CR-V

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в декабре кроссовер Honda CR-V последнего, 5-го поколения, подорожал на 30 тыс. руб. во всех комплектациях.

Новая минимальная цена за Honda CR-V установлена на уровне 1 млн 989,9 тыс. руб. Это стоимость полноприводного кроссовера с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной трансмиссией. Вариант с более мощным (186 л.с.) мотором объемом 2,4 л предлагается к продаже за 2 млн 289,9 тыс. руб., а максимально укомплектованная версия обойдется покупателям в 2 млн 569,9 тыс. руб.

Отметим, что Honda CR-V предыдущего поколения осталась без ценовых изменений и по-прежнему доступна за сумму от 1 млн 749,9 до 1 млн 869,9 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на оба поколения кроссовера было зафиксировано в сентябре, и составило от 20 до 70 тыс. руб.

Всего же за период с января по ноябрь текущего года российские дилеры Honda реализовали 4 526 автомобилей, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи цены кроссоверы suv honda honda cr-v

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