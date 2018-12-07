 АВТОСТАТ | Skoda в ноябре показала рекордный рост продаж в России

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Skoda в ноябре показала рекордный рост продаж в России

Skoda в ноябре показала рекордный рост продаж в России

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Российские дилеры Skoda в ноябре реализовали 8188 автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 73275 машин, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,5% против 3,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в ноябре остается компактный лифтбек Rapid – на нем остановили свой выбор 3732 покупателя (+37%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи выросли на 19% до 2281 единицы. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 2013 проданных автомобилей (рост в 7,5 раз). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 162 машины.

Как отмечает руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, на протяжении 11 месяцев компания демонстрировала непрерывный рост, и в ноябре он оказался максимальным – продажи увеличились на 43% по сравнению с прошлом годом.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае будущего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили skoda

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