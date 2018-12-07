Hyundai открыла новое здание дилерского центра в Томске

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с компанией «Элке Мотор» завершили строительство нового здания официального дилерского центра Hyundai и о переезде ДЦ, работающего с сентября 2017 года, на новый адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 82А.

Общая площадь нового дилерского центра составляет 1733 кв.м, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 506 кв.м. Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 568 кв.м с 6 постами и современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт и установку дополнительного оборудования.

Как отмечает управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, дилерская сеть Hyundai – одна из самых обширных в России, благодаря чему автомобили марки доступны в разных регионах страны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 163194 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10%, согласно данным АЕБ.