 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на линии B0

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АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на линии B0

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АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на производственной линии B0, где выпускаются модели LADA  XRAY и LADA Largus, а также Renault Logan и Renault Sandero. Как сообщается на сайте профсоюзной организации АВТОВАЗа, в соответствии с планом производства будет обеспечен выпуск продукции на линии В0 в дневные смены в выходные дни 15 декабря продолжительностью 10 часов, 22 декабря продолжительностью смены 9 часов.

Напомним, в октябре АВТОВАЗ вводил дополнительные смены по субботам на производстве Granta, а также сверхурочные часы на линии B0, а в ноябре дополнительные смены по субботам были введены на линии Granta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, появившийся у дилеров с ноября. Кроме того, ранее на производственной линии B0 стартовал выпуск нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, которые поступили в продажу в начале декабря.

По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация модели Renault Sandero выросла на 9% до 29802 автомобилей. На седане Renault Logan остановили свой выбор 28080 российских покупателей – на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Спрос вырос на высокий хэтчбек LADA XRAY увеличился на 7% до 31702 автомобилей. Универсал LADA Largus выбрали 39789 потребителей, что на 32% выше показателя годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз производство renault logan renault sandero lada xray lada largus

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