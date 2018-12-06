BMW в ноябре стал лидером рынка премиум-сегмента в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года реализация новых премиальных автомобилей в России составила 13 869 единиц, что на 13,9% больше, чем год назад. При этом премиум-сегмент демонстрирует больший рост, чем весь российский рынок (+10,1%).

Впервые за долгое время на первую строчку в рейтинге премиальных брендов поднялся BMW, показатель которого за отчетный период составил 3 250 легковых автомобилей – на 17% больше, чем в ноябре 2017-го. На вторую строчку сместился прежний лидер – Mercedes-Benz (3 136 шт.), чьи продажи снизились на 2%. Замыкает первую тройку Lexus (2 101 шт.), показавший рыночный рост в 5%. Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолели также Audi (1 570 шт.; +12%) и Land Rover (1 044 шт.; +44%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», подавляющее большинство премиальных брендов (11 из 14) в ноябре демонстрирует положительную динамику. Причем самый большой рост отмечается у Jeep (+121%), продажи которого выросли более чем вдвое. Cadillac сохранил свои показатели неизменными, реализовав то же количество машин, что и годом ранее. А вот в «минусе», помимо уже упомянутого Mercedes-Benz, оказался еще и smart (-84%).

Отметим, что результаты продаж автомобилей премиум-брендов, представленных на российском рынке, содержатся в специально подготовленной инфографике.