Jaguar Land Rover в ноябре увеличил продажи в России на 41%

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам ноября 2018 года реализовала 1267 автомобилей, что на 41,2% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 223 автомобиля Jaguar – на 31,2% больше, чем в ноябре прошлого года. В первую очередь такой рост обусловлен продолжающимся ростом спроса на новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-Pace, а также уверенными продажами Jaguar F-Pace. Реализация внедорожников Land Rover выросла на 43,6% и составила 1044 машин. Основными драйверами для Land Rover стали внедорожники Range Rover, Range Rover Sport, а также Range Rover Velar, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Всего же с начала 2018 года в России было реализовано 11045 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 9,3% выше показателя годичной давности. За одиннадцать месяцев 2018 года на российском рынке был продан 8801 внедорожник Land Rover (+8,8%), в то время как продажи Jaguar продемонстрировали рост в 11,3% и составили 2244 автомобиля.

В компании уверены, что в 2019 году эти показатели будут закреплены благодаря интенсивному развитию существующего модельного ряда. Так, потребителям уже доступны обновленные автомобили 2019 модельного года, а до конца 2018 года ожидается запуск I-Pace – первого полностью электрического динамичного кроссовера Jaguar. Кроме того, компания уже представила новый Range Rover Evoque, который поступит в продажу в 2019 году.



