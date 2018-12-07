Volvo в ноябре увеличила продажи в России на 64%

Российские дилеры Volvo в ноябре реализовали 908 автомобилей, что на 63,6% выше показателя годичной давности. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи Volvo составили 6854 машины – на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся с начала года в количестве 2392 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 1946 покупателей (+8,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 807 таких машин. Кроме того, хорошую динамику демонстрируют бизнес-седан S90 (301 шт.; +45,5%) и V90 Cross Country (615 шт.; +11,4%).

Ранее компания Volvo Сar Russia объявила об увеличении рекомендованных розничных цен с нового 2019 года. В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,9%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей бренда будет также увеличена – на 4%. В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение прайс-листа с 1 января составит от 12 до 107 тыс. рублей. Сильнее всего подорожают модели ХС90, V90 Cross Country и XC60.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем, поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.